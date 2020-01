Un nouveau topo-guide pour découvrir l'Amblève et ses affluents

Ces randonnées en boucle sont le fruit du travail de très nombreux bénévoles, comme l’explique Alain Carlier, un des membres assidus de l’ASBL: "Le réseau de base des GR, ce sont des baliseurs qui, une fois par an, parcourent chacun des itinéraires dont ils ont la responsabilité" explique-t-il. "En moyenne, c'est une vingtaine de kilomètres. Et ils trouvent parfois des bonnes suggestions à nous faire pour améliorer l'itinéraire et pour faire des boucles. C'est donc le résultat de ce travail de terrain pour avoir des randonnées en boucle aux quatre coins de la province de Liège".

Pour les amateurs de marche et les personnes qui aiment découvrir de beaux endroits de notre région, un nouveau topo-guide de l’ASBL "Sentier de Grande Randonnée" vient de voir le jour. "L’Amblève par le GR", c'est le nom de ce nouvel ouvrage qui met l’accent sur la richesse de la rivière et de ses bassins.

Une randonnée autour du lac de Butgenbach

Une de ces nouvelles randonnées se situe autour du lac de Butgenbach - © http://grsentiers.org/topo-guides/

Une de ces nouvelles randonnées se situe autour du lac de Butgenbach: "Il s'agit d'une randonnée en boucle au départ de l'Amblève par les GR. C'est une randonnée qui fait 10,2 kilomètres. Et on peut ainsi découvrir le lac, la nature sauvage. On part du centre de Butgenbach, et de là, on fait le tour du lac. C'est une bonne demi-journée de marche. Il y a aussi 10 boucles autour et aux alentours de l'Amblève" conclut Alain Carlier.

Toutes les infos sur le site www.grsentiers.org