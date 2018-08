Un nouveau pianiste-chef de chant à l'Opéra Royal de Wallonie

Des auditions se sont déroulées à l'Opéra Royal de Wallonie pour recruter un nouveau pianiste-chef de chant. Une profession assez méconnue mais essentielle pour la production d'un spectacle d'opéra. Un extrait de la "La Bohême" de Puccini, de "Carmen" de Bizet et " Des Noces de figaro" de Mozart, voilà ce qu'on dû travailler pendant des semaines dix-sept candidats, Belges et étrangers qui se sont présentés devant un jury de professionnels de l'ORW dont faisait bien-sûr partie le Chef d'Orchestre attitré de l'institution liégeoise, Speranza Scappucci:" Le pianiste-chef de chant a un rôle essentiel. Il joue toutes les répétitions au piano et lorsque l'orchestre intervient, il endosse le rôle d'assistant auprès du chef d'orchestre. Il est l'intermédiaire entre celui-ci et les chanteurs avec lesquels il doit pouvoir faire preuve de diplomatie. Les chanteurs sont des artistes qui, parfois, sont très sensibles. Il faut savoir leur parler, trouver les mots justes. J'ai moi-même exercé cette fonction pendant une quinzaine d'années et je pense que, sans cette expérience, je ne serais pas le chef d'orchestre que je suis aujourd'hui."

Compétences multiples

Savoir lire la partition musicale bien-sûr, savoir chanter aussi, diriger...pianiste-chef de chant, une fonction qui requiert bien des compétences, à la fois techniques et humaines que possède manifestement Gulio Scilona, 22 ans, originaire de Beauraing: "C'est un métier difficile et un peu ingrat parce que notre travail est très important mais on le fait en quelque sorte dans l'ombre. Mais en même temps on côtoie beaucoup les chanteurs et c'est un privilège." Pianiste, organiste et trompettiste, Gulio Scilona a déjà eu l'occasion de diriger des musiciens. Il ambitionne de devenir chef d'orchestre. Pour l'heure, son audition a retenu l'attention du jury. Il est donc le lauréat qui intégrera le trio de pianistes-chefs de chant de l'Opéra Royal de Wallonie.