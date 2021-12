Un nouveau parc public d’ici 2025 dans la ville basse d’Eupen

Un large espace recouvert de tarmac, quelques bâtiments, très peu d’arbres. Voici l’aspect actuel de l’espace situé au confluent de la Vesdre et de la Helle dans la ville basse d’Eupen. Mais d’ici 2025, cet espace sera végétalisé pour devenir un grand parc public : " C’est un parc qui est vraiment au milieu de la ville basse, qui est pour l’instant fort minéralisé. Grâce à ce projet, on va avoir la chance de végétaliser la plupart de l’espace. A cet endroit, c’est vraiment quelque chose qui peut devenir grand ", se réjouit Claudia Niessen, la bourgmestre d’Eupen.

Cet ancien hall sportif, ravagé par les inondations, sera démoli pour permettre de disposer d’un parc encore plus grand que dans le projet initial. © RTBF – Olivier Thunus

Les récentes inondations ont fortement touché l’endroit, et notamment un ancien hall des sports. Il sera démoli, avec d’autres bâtiments, pour agrandir le parc : " C’est une réflexion que nous avons d’agrandir le projet le long de la Helle. On ne sait pas encore très bien ce qu’on va faire avec les berges. Avec les inondations, le parc pourrait aussi être un bassin d’orage naturel ou bien on peut refaire des berges avec des murs. Ça doit encore être vérifié avec les spécialistes dans les études qui vont être réalisées ", détaille-t-elle encore.

Un tel parc permettra aussi de diminuer la température du quartier durant l’été.

Deux autres communes de notre province bénéficieront aussi d’un subside pour un parc public. Huy recevra 630.000 euros pour aménager une zone de 25.000 m² déjà végétalisée à l’arrière du gymnase de Tihange afin de réguler les crues du ruisseau de l’Homme Sauvage, et Waremme recevra 340.000 euros pour créer un espace vert sur la place de Hesbaye.