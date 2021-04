Un nouveau marché couvert a ouvert ses portes à Aubel

Il s'agit des Halles d'Aubel. Celles-ci sont installées dans l'ancien "Grand Café", anciennement chez Stassen Vins, sur la Place Albert 1er, en plein centre de la commune.

Trois jours par semaine, du vendredi au dimanche, ces halles seront dédiées aux produits locaux et régionaux.

Une vingtaine de commerçants et producteurs de chez nous

Les Halles d'Aubel accueillent actuellement près de vingt commerçants et producteurs de chez nous. Parmi ceux-ci, Michaël Pelsser, jeune boulanger: "J'ai repris une boulangerie à Malmedy. Une boulangerie très atypique qu'il n'y a pas dans les 100 kilomètres à la ronde parce qu'elle est bio, au levain, et surtout au feu de bois. Il n'y avait pas de boulangerie bio à Aubel, et donc c'était l'envie de venir proposer nos produits ici".

Les produits laitiers sont également présents. Luc Holans vient de Teuven, il est le président d'une coopérative laitière bio: "Fromage, lait, yaourt... tous les produits de la coopérative sont réunis dans un rayon. Un produit comme une brique de lait, c'est neutre, donc les gens ne savent pas du tout l'histoire qu'il y a derrière. Le but, c'est de leur donner des explications: par exemple, si vous choisissez cette brique-là, sachez que c'est du lait qui est fait avec 90% d'herbage, 100% bio, 100% avec des producteurs belges, et qui ont un revenu équitable. Et pour moi, ça, c'est très important aussi".

Du vendredi au dimanche

Les Halles d'Aubel, c'est l'opportunité aussi d'une belle collaboration entre commerçants, comme pour Julie, jeune liégeoise qui vient de lancer son affaire de plats à emporter: "Je viens de rencontrer tous les producteurs, on m'a fait goûter des fromages... L'idée, c'est aussi de mettre en avant les producteurs qui sont sur le marché et de faire des paniers, et pourquoi pas un panier pique-nique avec une bonne tranche de pain et un fromage qui s'associerait. Je pense que ça peut vraiment faire sens". Voilà de quoi accompagner agréablement quelques balades dans le pays d'Aubel.

Le marché couvert à Aubel, c'est donc du vendredi au dimanche selon les normes covid. Plus d'infos sur la page Facebook Les Halles d'Aubel.