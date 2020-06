Un nouveau foyer de coronavirus détecté chez Swissport Cargo, à Liège Airport

Preuve que le Covid-19 est loin d'avoir disparu, un nouveau pic de l'épidémie est apparu à l'aéroport de Liège, au sein de Swisssport Cargo, la société qui gère une partie du transbordement des colis à Liège Airport.

21 personnes testées positives

Comme le souligne Sudpresse, cela fait une semaine que l'inquiétude monte parmi le personnel. Car parmi la cinquantaine d'employés du personnel administratif de cette société de manutention qui emploie au total 200 personnes, 21 ont été testées positives au coronavirus. Les travailleurs infectés ont été mis en quarantaine, les locaux ont été désinfectés.

Plusieurs avions ont été détournés vers d'autres aéroports

Tout cela a bien sûr eu un impact sur le fonctionnement de l'aéroport de Liège et sur le traitement des colis. Christian Delcourt, porte-parole de Liège Airport: "Nous avons été mis au courant que plusieurs cas de Covid ont été signalés dans leur entreprise il y a maintenant un peu plus d'une semaine". Au niveau de l'activité de l'aéroport de Liège, "il est évident que l'absence de plusieurs membres du personnel de Swissport dans tous ceux qui traitent les documents administratifs fait que plusieurs avions ont été détournés vers d'autres aéroports pour que les marchandises y soient traitées. Ça a un impact, nous l'espérons, le plus provisoire possible" confie Christian Delcourt.

Les mesures sanitaires renforcées

Swissport Cargo traite tout de même 1/4 des marchandises qui passent par l'aéroport de Liège. La situation est donc suivie de près par les gestionnaires de Liège Airport, où les mesures sanitaires ont été renforcées.