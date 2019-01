Un nouveau directeur pour le Centre Culturel de Seraing

Il s'appelle Christian Lassaux, il succède à Jean-Pierre Rapaille en tant que nouveau directeur du Centre culturel de Seraing, une institution que le quinquagénaire connait déjà bien. Il y a en effet été administrateur et y a également présidé les trois dernières années du Conseil d'orientation, ce qui lui a permis d'avoir un contact régulier avec toute l'équipe qui y travaille, soit une vingtaine de personnes. "J'ai la chance de pouvoir compter sur une équipe vraiment compétente " souligne d'emblée Christian Lassaux " que ce soit au niveau du staff administratif, animation ou technique. Des personnes motivées qui ont réussi à passer à travers des moments difficiles qu'a connu l'institution ces dernières années, et qui lui ont permis de continuer à fonctionner."

Aller à la rencontre de la population

Rendre la culture accessible au plus grand nombre, aller à la rencontre de gens qui ne fréquentent pas naturellement ou spontanément l'institution et prendre en compte leurs attentes, est un des principaux leitmotiv de Christian Lassaux. "Les enjeux sont importants car la culture doit être un vecteur d'émancipation" explique celui-ci " notre salle de spectacle bénéficie d'une très bonne réputation, elle permet de programmer des spectacles de grande qualité mais, on peut avoir le plus bel outil du monde, si on ne le rend pas accessible à un public le plus large possible, c'est comme laisser un beau cadeau dans une armoire que personne ne voit."

Travailler en partenariat avec les associations

Le monde associatif est très important à Seraing. Développer des partenariats avec les associations représente une des autres grandes priorités du nouveau directeur. " Je suis à l'écoute de toutes associations, de toutes personnes qui souhaiteraient développer un projet culturel. Je considère que cela fait partie de mon travail et de mes obligations de les soutenir, de les aider." En ce qui concerne la programmation, les rendez-vous qui marquent les temps forts du Centre culturel depuis plusieurs années sont maintenus: Tarantella Qui, rendez-vous interculturel incontournable du mois d'octobre depuis 21 ans, le concept du Back Life, les "Pestacles" pour le jeune publique, sans oublier l'humour. "Les grands classiques sont là et progressivement, j'aimerais qu'on puisse y apporter des touches nouvelles" ajoute encore Christian Lassaux. Lentement mais sûrement, telle pourrait être la devise de Christian Lassaux.