Un nouveau centre de tri d’ici fin 2022 pour Intradel à Engis

Intradel disposera en principe fin 2022 d’une nouvelle usine de tri des déchets à Engis. La première pierre en a été posée vendredi. Ce nouveau centre était nécessaire en raison de l’augmentation des déchets récoltés depuis la mise en place des nouveaux types de sac, pour les plastiques notamment.

Il remplacera le centre de tri de Sitel actuellement implanté à Seraing et représente un investissement de 40 millions d’euros pour une superficie de 36.000 m².

" Ça va la remplacer parce que l’usine de tri de Seraing a 20 ans. D’une part les machines n’étaient plus adaptées, et d’autre part, vu l’augmentation de la quantité de matière, il nous fallait de plus grands espaces, plus de machines, et donc finalement une plus grande usine. L’option a donc été d’en faire une nouvelle ", précise Jean-Jacques De Paoli, responsable de la communication d’Intradel.

" Il y aura 50 employés, qui sont issus de l’économie sociale, et la quantité de déchets que nous pourrons traiter sur une année est de 40.000 tonnes. Le fait d’opter pour un investissement dans un nouveau centre de tri fait en sorte que d’autres provinces ont décidé de se joindre à nous pour le tri des déchets et donc c’est à Engis qu’on va trier les déchets de Liège, du Limbourg et d’une partie du Luxembourg ", détaille-t-il encore.