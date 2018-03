Un Neupréen trafiquant d'armes condamné à trois ans avec sursis

Un Neupréen âgé de 45 ans a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 3 ans de prison avec sursis pour le surplus de la détention préventive et à une amende de 18.000 euros avec sursis. Il était poursuivi pour avoir détenu illégalement des armes et des munitions ainsi que pour en avoir fait le commerce. Une confiscation de plus de 32.000 euros a également été ordonnée contre lui.

L'affaire avait éclaté lorsqu'un facteur avait découvert une arme dans un colis mal emballé. Une perquisition réalisée le 15 avril 2013 chez le prévenu, ancien informaticien de l'Université de Liège, avait permis de découvrir une quantité impressionnante d'armes, de munitions et de produits explosifs.

L'enquête avait révélé que l'individu était un passionné d'armes qui, pour des raisons liées à un traumatisme survenu durant l'enfance, avait développé de manière pathologique sa collection. Devenu expert en la matière, il achetait principalement des armes qui avaient été neutralisées dans leur pays d'origine mais qui ne correspondaient pas toujours à la législation belge. De fil en aiguille, dépassé par une certaine euphorie, il avait aussi procédé à la revente d'armes, dont certaines étaient en état de fonctionner.

Pour ces faits, le prévenu a été condamné à une peine de 3 ans de prison avec sursis pour le surplus de la détention préventive et à une amende de 18.000 euros avec sursis. Le tribunal a également ordonné une confiscation par équivalent d'un montant de plus de 32.000 euros. Le condamné devra aussi prendre en charge d'importants frais liés à la destruction des armes et à leur passage par le banc d'épreuve.