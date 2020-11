Un mystérieux message anarchiste aux Archives de l'Etat à Liège

En dépouillant les dossiers de la Cour d'Appel aux Archives de l'Etat, l'historien Bernard Wilkin a sorti un document bizarre au format carte postale : une double photo contre-collée, la copie d'époque d'un message secret d'anarchistes liégeois. Et pas n'importe quels anarchistes, puisque ceux-ci sont les auteurs d'une série d'attentats à Liège à la toute fin du dix-neuvième siècle.

Une lettre codée

"On voit des lettres, des dessins, une tête de mort avec des tibias entrecroisés, un bateau. C'est une lettre codée" explique l'historien. "On en est sûrs parce que ça se trouvait dans un dossier complet sur une affaire d'anarchistes. On y explique bien qu'ils utilisaient tout un système de codes pour communiquer entre eux."

Ces anarchistes sont presque tous allemands, sauf leur chef qui est russe. En 1894 à Liège, ils commettent une série d'attentats. "En avril, ils essaient de faire sauter le théâtre. Ca rate. Le même jour, ils essaient de faire sauter la maison du bourgmestre Léo Gérard, ça rate aussi."

Quatre attentats, trois blessés

Une bombe à l'église Saint-Jacques ne cause que des dégâts légers, mais dans la nuit du 3 au 4 mai, ils font sauter la maison du docteur Renson. "Le docteur sera grièvement blessé, ainsi que son épouse et une amie.

Ils ont donc réussi deux attentats sur quatre. Auparavant, le premier avril 1894, ils avaient volé huit kilos de dynamite à la société des mines d'Ardenne. Ils s'étaient aussi procuré des clous pour maximiser les dégâts de la bombe."

La bande anarchiste est jugée en Assises en 1895. La plupart de ses membres sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Le chef russe est jugé à Saint-Pétersbourg. Il écope de vingt ans de prison.

Le message codé des anarchistes liégeois n'est toujours pas décodé. Si vous souhaitez essayer de le décrypter, nous ferons suivre vos interprétations à Bernard Wilkin.