Un mois après les inondations, le quartier de La Brouck, à Trooz, panse ses plaies

Les inondations, c'était il y a un mois. Parmi les quartiers les plus touchés figure celui de La Brouck, à Trooz, en bord de Vesdre. Un quartier inaccessible au plus fort des crues qui a été complètement englouti sous plus de deux mètres d'eau. Aujourd'hui, les habitants sinistrés se remettent doucement de la catastrophe dans des rues qui ont été complètement ravagées par les eaux. Et les traces de la catastrophe sont encore bien présentes. Nous avons parcouru le quartier de La Brouck un mois après les inondations. Pour les sinistrés, un travail gigantesque reste à faire. On doit se démerder de tous les côtés A sa fenêtre, Maurice attend la visite des corps de métier pour établir des devis: "On ne sait rien faire, on est bien obligé d'attendre. L'expert des assurances n'est même pas encore venu. On doit se démerder de tous les côtés. Il faut aussi commencer à assainir la cave et le jardin à cause du mazout".

6 images A sa fenêtre, Maurice attend la visite des corps de métier pour établir des devis. © Erik Dagonnier

Sinistrée, Francine n'a jamais quitté sa maison: "Tout doucement, ça va mieux. J'ai l'électricité, j'ai de l'eau chaude, je peux prendre un bain, j'ai racheté une machine à laver et un frigo. C'est presque du luxe" sourit-elle.

6 images Dans le jardin de Francine, la nature reprend doucement vie. © Erik Dagonnier

Dans le jardin de Francine, quatre roses rouges sont apparues: "Tout refleurit, la nature revient. On s'en sortira". Dans sa camionnette, José fait le tour du quartier: "A partir de la semaine prochaine, on peut commencer à entamer les gros travaux. On commence un peu à retrouver le sourire. J'ai demandé qu'on essaye d'avoir un lieu un peu plus convivial pour que les gens puissent manger dans un endroit un peu plus sain et plus sec. On nous a empierré l'arrière de l'école, la Croix-Rouge est là avec l'armée. Ça part dans le bon sens, mais il faudra du temps. Je pense que dans un an, on en reparlera encore".

6 images La Croix-Rouge et l'armée sont toujours sur place. © Erik Dagonnier

On me demande une adresse mail alors que je n'ai pas d'électricité Un mois après les inondations, certains habitants n'ont toujours pas d'électricité. Difficile dans ces conditions de gérer l'aspect administratif du sinistre. Marie a 73 ans. Sans courant depuis les inondations, elle se plaint du manque d'aide du côté des assurances et des factures: "Je suis furieuse, parce qu'il faut déjà avancer l'argent, remplir des papiers pour ci et ça. Mais comment voulez-vous aller à la poste? Je ne saurais pas. J'ai perdu ma voiture. Ils veulent avoir le nombre de kilomètres de ma voiture. Comment voulez-vous que je leur donne? Je dois chaque fois téléphoner à Bruxelles. Ce n'est pas normal. Ce qui nous tombe dur, c'est toute cette paperasserie. On me demande une adresse mail alors que je n'ai pas de courant. J'ai reçu une facture de Proximus. Pourquoi est-ce que je devrais payer alors que je n'ai plus de courant? Je n'ai plus de TV, plus de téléphone, plus d'internet, plus de wi-fi. Comment voulez-vous qu'on fasse tous les papiers? On ne s'en sort pas". Encore de nombreux déchets à évacuer

6 images Un mois après les inondations, il reste encore de nombreux déchets à évacuer. © Erik Dagonnier

Et en bord de Vesdre, les déchets sont encore nombreux un mois après les faits. Il faut les évacuer. Une pelleteuse de la protection civile est à l’œuvre. Lieutenant Jean-Christophe Mestrée: "Maintenant, les gens vident leurs jardins, leurs caves, leurs premiers étages. Ils mettent sur le trottoir tout ce qui doit être jeté, et nous, on récupère les déchets, et on va les mettre dans une décharge. Il y a de tout. Des vêtements, des pavés qui se sont soulevés, des parquets..."

6 images Une pelleteuse de la protection civile est sur place pour évacuer les déchets. © Erik Dagonnier

Ce n'est pas fini, malheureusement Dans la rue principale, Yan et son équipe de sauveteurs bénévoles sont venus de Lyon pour aider les habitants pendant une semaine: "Ici, on va aider un Monsieur qui est tout seul et qui n'arrive pas à vider sa cave. On va enlever la boue, et cet après-midi, on part sur un autre chantier de tronçonnage. On va dégager les arbres qui sont tombés ou qui menacent de tomber. Ce n'est pas fini, malheureusement. Même quand on partira, il restera encore beaucoup de travail à réaliser".

