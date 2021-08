Un mois après les inondations, l'AD Delhaize de Pepinster a rouvert: un soulagement pour les riverains

La population de Pepinster pousse un premier ouf de soulagement. Un mois après les inondations, deux moyennes surfaces viennent de rouvrir.

Après l'Aldi voisin peu auparavant, c'est l'AD Delhaize qui a rouvert ses portes suite à une remise en état dans un temps record. Et dès l'ouverture, les clients fidèles étaient déjà là en nombre.

On ne s'attendait pas à autant de monde

Caddies contre caddies, les clients se pressaient dès la réouverture lundi midi de l’AD Delhaize. Quentin Ernst, le directeur, était le premier surpris: "On ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Beaucoup d'habitués reviennent voir. Beaucoup avaient déjà pris de nos nouvelles et avaient exprimé toute leur sympathie déjà pendant les travaux".

L’impatience et le bonheur des clients était à peine dissimulés: "Ils ont fait beaucoup de boulot. Je les félicite tous. Je suis un habitué, et j'ai dû aller à Dison. Il n'y avait plus rien ici à Pepinster". "J'habite à Wegnez, on a dû monter sur les hauteurs, sur Heusy. C'était beaucoup moins pratique" témoignent ces deux clients.

Cela redonne de l'espoir à tout le monde

Des clients qui retrouvaient donc le magasin de leurs habitudes. Pour le directeur, son magasin rejouait ainsi un certain rôle social: "Pepinster étant tellement sinistrée, la vie a un petit peu perdu son sens. Les gens peuvent maintenant à nouveau retrouver un supermarché qui est un lieu social où ils rencontrent d'autres personnes, où ils peuvent se réapprovisionner. Beaucoup de personnes ont perdu leur voiture et ne savaient plus se rendre à une surface commerciale. Cela redonne de l'espoir à tout le monde".

Rénové en un mois