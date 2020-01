Un mineur arrêté et en aveu suite à l'émeute de Bressoux-Droixhe

Un mineur d’âge a été arrêté à la suite de l’émeute qu’a connue le quartier de Bressoux-Droixhe, à Liège, durant la nuit de la St-Sylvestre. Une soixantaine de personnes ont commis des actes de vandalisme et s’en sont prises aux pompiers et aux policiers présents sur place. Il y a d’ailleurs eu des blessés parmi les forces de l’ordre.

" A ce stade-ci, on a une interpellation d’un mineur de 14 ans, en aveu sur le fait d’avoir caillassé des policiers, et qui sera déféré chez le juge de la jeunesse. Le bilan, ce sont des poubelles et des voitures incendiées, cinq policiers blessés dont un avec la main cassée, cinq véhicules de police dégradés et puis cette librairie qui a vu sa vitrine cassée et le magasin pillé ", détaille Damien Leboutte, Procureur de division du parquet de Liège.

L’enquête se poursuit mais l’identification des auteurs risque d’être assez compliquée : " Ça risque d’être compliqué dans la mesure où ils étaient cagoulés et que ce sont des personnes qui viennent d’on ne sait pas exactement où. L’appel a semble-t-il été lancé au départ des réseaux sociaux et le problème essentiel est qu’ils ont dès le début cassé la caméra de la police afin d’éviter que les faits ne soient filmés ", précise-t-il encore. Pour les identifier, la police compte sur d’éventuels témoins ayant filmés les faits.

Dans ce quartier, il y avait un regain de tension depuis quelque temps : " Ça faisait deux à trois semaines que certaines patrouilles de police se faisaient caillasser quand elles passaient à Droixhe, raison pour laquelle, au niveau du parquet, on avait décidé de réinstaurer une tolérance zéro ", explique encore Damien Leboutte.

Pour les faits les plus graves (rébellion avec armes contre des policiers), les auteurs risquent de cinq à dix ans de prison.