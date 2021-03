Un millier d'opposants aux mesures sanitaires ont manifesté ce dimanche au parc de la Boverie

Des slogans hostiles au gouvernement, sur l’une ou l’autre pancarte, mais surtout la revendication d’un retour aux libertés fondamentales : pour beaucoup, les restrictions sanitaires ont montré leur inefficacité, puisque "nous en sommes toujours au même point, après un an de confinement, de port des masques, et de couvre-feu"…

Entre rave party et speech corner

Une foule qui se densifie au fil des heures - © Michel Gretry

Un père et son fils jouent au frisbee, parmi la foule, mais ce sont bien des manifestants, et, c’est le pied de nez qu’ils ont imaginé, puisque c’est l’un des rares loisirs que autorités permettent encore ; et au fil des heures, la Boverie se transforme en un espace de libre expression, avec des prises de paroles improvisées, entrecoupées de musiques à danser. Il faut dire que le soleil est de la party.