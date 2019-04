Un micro-tunnel sous le Canal Albert et la Meuse pour une liaison électrique avec l'Allemagne

La première interconnexion électrique entre la Belgique et l'Allemagne est en cours d'installation. C'est le projet ALEGr0. Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité haute tension, a débuté les travaux en janvier 2018.

Trois infrastructures sont réalisées simultanément: une station de conversion à Lixhe, sur la commune de Visé, une liaison électrique souterraine de 49 kilomètres et un micro-tunnel allant de Wandre, sur le territoire de Liège, jusque Herstal en passant sous la Meuse et le Canal Albert. Deux puits distants d'un peu moins de 700 mètres ont d'abord été creusés, puis un tunnel a été foré entre les deux.

Une opération qui s'achève. Els Celens, chef de projet d'Elia: "Le tunnel en tant que tel fait 670 mètres de long et deux mètres de diamètre intérieur, une personne sait donc passer dedans. Pour rentrer dedans, on a fait deux puits, un côté Meuse et un côté Canal Albert, de 32 mètres de profondeur. C'est un sol très rocheux, très dur, avec du schiste. Il faut donc des machines assez particulières pour pouvoir passer. C'est une foreuse qui fait un trou d'un peu plus de deux mètres de diamètre, et il y a des tubes en béton de trois mètres qui sont poussés derrière. Quand tout sera fini, il y aura à peu près 230 éléments de 3 mètres".