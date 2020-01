Un marionnettiste du Musée de la Vie Wallonne devant les assises de Liège

C'est ce lundi que débute aux Assises de Liège le procès de ce Liégeois accusé d'un assassinat dans un café de la place du Marché.

C'était il y a un peu plus de 2 ans, un dimanche matin. Un homme encagoulé, avec des gants et des lunettes de soleil, fait irruption dans cette brasserie. Devant plusieurs clients, il sort un pistolet dissimulé dans un chiffon et abat un homme de 65 ans de plusieurs tirs, dans le thorax et en pleine tête.

Démasqué grâce aux caméras de surveillance

L'auteur des coups de feu mortels prend la fuite à pied mais est rapidement démasqué grâce aux caméras de surveillance de la ville. Et, via la plaque d'immatriculation de sa voiture, il est vite identifié.

Il sera arrêté dans l'après-midi alors qu'il assiste à un spectacle de marionnettes.

L'accusé nie les faits

L'arme du crime et des munitions seront découvertes dans le véhicule, mais il nie être l'auteur des faits. Il prétend qu'on aurait "emprunté" sa voiture et son arme pour aller commettre le crime. Il affirme également qu'il ne connaissait pas la victime. Il dit avoir pris un puissant médicament qui entraine perte de conscience, hallucinations et amnésie. Mais selon les expertises, le dosage était insuffisant pour provoquer de tels effets secondaires.

L'homme était connu pour pratiquer le tir sportif. Il était employé par le Musée de la Vie Wallonne de Liège, où il exerçait le métier de marionnettiste depuis 1992. A l'époque des faits, il prestait à temps partiel en raison d'un état dépressif.