Un marché à Jupille, première récolte et première vente pour les cultivateurs vegan de Vivegnis

Ce vendredi, les promoteurs du projet Vtopia ont été particulièrement fiers de présenter les premiers légumes issus de leur parcelle végane de six mille m², sur les deux hectares et demi qui seront à terme, cultivés sans le moindre apport d’engrais ou d’amendement d’origine animale, sans poudre de fientes ou de déchets d’abattoir comme c’est souvent le cas. De les présenter et de les vendre à de premiers clients. Le groupe a démarré ses activités par un défrichage en juin. Et, en trois mois, le résultat est conforme aux espérances. La sécheresse n’a pas facilité la croissance de certains végétaux ; les carottes, par exemple, ont reçu une irrigation trop tardive. Mais les laitues, les pâtissons, les courges, le persil et les fenouils ont belle allure.

Les membres du groupe "de la terre à l’assiette" ont également dû subir une tentative de vol avec effraction. Mais elle ne semble pas freiner leur ardeur. Les autocueillettes devraient être lancées dans quelques jours.