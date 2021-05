Un lundi frisquet, à la piscine provinciale de Wégimont

Comme chaque année, la saison "estivale" démarre au début mai, au domaine provincial de Wégimont. Ce qui signifie que la piscine est ouverte, et c’est sans doute, dès avant les saints de glace, le premier bassin extérieur chauffé accessible en région wallonne.

Ce lundi matin, une dizaine de nageuses et de nageurs ont profité du ciel bleu, en dépit duquel la température ambiante ne dépasse pas les 9°. De quoi plonger la tête la première dans une eau à 26°. Pour la plupart, ce sont des habituées et des habitués, qui ont attendu cette réouverture avec impatience. "Je nage en club" indique l’une de ces personnes "mais les piscines, en soirée, sont actuellement réservées aux moins de dix-huit ans ; c’est très vivifiant de nager en extérieur, c’est une atmosphère plus agréable par rapport aux bassins en intérieur, où il y a de l’écho. C’est légèrement frisquet à la sortie du bain, mais il suffit de s’équiper…"

Finalement, c’est peut-être le maître-nageur le plus à plaindre : seul, de faction, immobile, sur sa chaise. D’ailleurs sa tenue de sauveteur, c’est une veste épaisse, qu’il serait prompt à ôter pour un hypothétique sauvetage. D’ailleurs, dans son vestiaire, il dispose d’un équipement de rechange, au cas où il devrait se mouiller…