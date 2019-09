Un Liégeois rêve d’effectuer un voyage spatial touristique

Régis Sibille est un policier liégeois pas comme les autres. Il se fait appeler l’Ouftinaute. Il voudrait être le premier touriste belge dans l’espace.

Depuis tout petit, il est passionné par la conquête de l’espace. Ses rêves d’enfant ne l’ont jamais vraiment quitté et il n’abandonne pas l’idée d’effectuer, un jour, un voyage spatial touristique. Il en a même fait un livre : "300.000 lieues dans les airs". C’est un résumé des voyages qu’il a effectué dans le monde. Il a volé 1200 fois dans plus de 100 pays. Et quelques fois, il pouvait s’agir d’un vol de quelques heures, juste pour le plaisir de voler.

