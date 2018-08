Un Liégeois lance une cagnotte solidaire pour aider une personne dans le besoin

Financement participatif, crowdfunding, cagnottage, quel que soit le terme employé, le phénomène est à la mode. Il peut avoir des objets et des formes diverses. Les plateformes en ligne permettent entre autres de créer des cagnottes solidaires pour financer des opérations médicales coûteuses, pour aider un projet humanitaire mais aussi pour acheter en commun un cadeau d’anniversaire par exemple.

Une cagnotte solidaire peut même être lancée dans le but de sortir une personne d’un mauvais pas. C’est ce que vient de faire le Liégeois Guy Leboutte pour aider une mère de famille en difficultés financières.

Ça fait partie des merveilleux côtés d'internet

Nous sommes allés à sa rencontre: "C'est une personne que j'aime bien" explique Guy Leboutte. "Et quand j'apprends ces difficultés, qu'elle a été saisie de ses biens et que si elle n'a pas 600 euros pour le 8 septembre, elle perd ces biens-là, quelles que soient les erreurs qu'elle ait pu faire, je me dis, zut, il suffit que 100 personnes donnent 6 euros et ça lui change bien les choses. Par ailleurs, je connaissais l'existence du crowfunding, des paiements participatifs et de toutes ces plateformes-là. J'en ai testé deux, et il y en a une que j'ai prise. Et à présent que mon projet est lancé, je n'ai vraiment pour le moment absolument pas à me plaindre de cette plateforme-là. Mais j'ai des connaissances qui me répondent qu'ils se méfient par exemple des paiements en ligne".

J'ai suivi ma spontanéité

Alors, solidarité ou charité? Un peu les deux, selon Guy Leboutte: "C'est les deux, dans la mesure où on donne pour sauver d'un mauvais pas. C'est de la charité si vous voulez. Moi j'ai suivi ma spontanéité. Je sais que ça ne résout pas son problème sur le fond".

Pour le Liégeois, il s'agit ici d'un des bons côtés du web: "A mon avis, ça fait partie des merveilleux côtés d'internet. Les petites initiatives personnelles qui ont toujours existé, grâce à internet, maintenant, elles explosent, elles ont des facilités incroyables".