Un Liégeois expose ses luminaires au Salon Maison et Objet à Paris

C'est un tournant dans sa nouvelle carrière: Yves Dejardin, un fabricant de luminaires liégeois, est à Paris en ce moment au Salon Maison et Objet. Ce salon, c'est l'endroit où il faut être si on veut se faire connaitre des architectes d'intérieur.

Des luminaires très légers et aériens

Le Liégeois travaille uniquement avec des bois nobles, et tout est fait à la main: "On se dirige de plus en plus vers des essences très nobles: le noyer, le chêne, le merisier, le hêtre, le frêne" explique Yves Dejardin. "Du bois que l'on achète en Belgique parce que les gens sont intéressés d'acheter local mais en plus avec des matériaux locaux".

"Nos luminaires sont transparents" poursuit Yves Dejardin. "Ce sont des fines lattes de bois qui font aussi un ombrage assez particulier.

L'artisan fabrique tout de A à Z, excepté la partie électrique, qui vient d'Italie.