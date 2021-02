Un Liégeois condamné à 25 ans de prison pour avoir mortellement poussé un jeune d'un toit

La cour d'assises de Liège a condamné mardi après-midi H.D., un Liégeois âgé de 20 ans, à 25 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une mise à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de 10 ans. Il avait été reconnu coupable de vol avec circonstance aggravante de meurtre commis sur Galaad Titeux, du viol d'une adolescente et de plusieurs autres faits violents.

H.D. était âgé de 16 ans au moment des faits mais il avait fait l'objet d'un dessaisissement de la justice des mineurs au profit de la justice des adultes. Lundi, le jury l'avait d'abord déclaré coupable d'avoir commis un vol avec la circonstance aggravante de meurtre sur Galaad Titeux.

Ce jeune homme âgé de 18 ans avait été poussé du toit d'un immeuble de 27 mètres de haut. Les faits s'étaient déroulés la nuit du 5 juillet 2017 sur le site désaffecté de l'ancienne dentisterie de l'hôpital de Bavière à Liège. H.D. avait volé au moins 1.000 euros à la victime des faits.

Le jury de la cour d'assises de Liège avait notamment retenu dans la motivation de sa décision que H.D. était bien présent sur le toit de l'immeuble et qu'il avait volontairement poussé Galaad Titeux dans le vide avec l'intention de le tuer en vue de faciliter le vol de son argent. H.D. avait notamment été vu sur les lieux par des SDF qui dormaient sur le toit de l'immeuble. Selon le jury, l'implication d'autres personnes dans cette poussée n'est pas crédible.

H.D. avait aussi été reconnu coupable du viol d'une adolescente âgée de 16 ans. Ces faits avaient été commis par ruse et sous la menace. Plusieurs autres faits très violents ont été retenus par les jurés contre H.D. Il s'agit de vols avec violences, d'extorsions, de tentative de vol, de prise d'otage, de port d'arme, de destruction et de rébellion commis entre mai et décembre 2017. Seul un fait de destruction immobilière dans un centre psychiatrique n'avait pas été retenu contre lui.

Lors de son réquisitoire sur la peine à infliger à H.D., l'avocat général Pascale Schils avait requis une peine de 35 ans d'emprisonnement ainsi qu'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines pour une durée de 15 ans. Le ministère public avait souligné la gravité des faits mais aussi la personnalité inquiétante de H.D., incapable de manifester de la considération pour ses victimes ou de se remettre en question.

"Il se présente comme une victime du système judiciaire. Ses risques de récidive et d'escalade criminelle sont les plus élevés. Les psychologues ne sont pas optimistes sur ses chances de réinsertion. C'est un prédateur opportuniste qui a ses propres codes et qui intimide", avait insisté l'avocat général.

A l'issue d'une ultime délibération, H.D. a été condamné à 25 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une mise à disposition du tribunal de l'application des peines pour une durée de 10 ans.

Dans la motivation de leur décision, les jurés et la cour ont notamment tenu compte de la gravité extrême des faits, la multiplicité des crimes et délits commis en quelques mois, le traumatisme imposé aux victimes, son mépris pour les forces de l'ordre, son risque de récidive et sa personnalité. La cour a retenu deux circonstances atténuantes liées à son jeune âge et son absence d'encadrement familial.