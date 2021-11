Un kit pour réduire les factures des foyers les plus démunis récompensé à Liège

Energyless, un des trois projets lauréats du Climathon liégeois de 2021, propose de réduire la consommation énergétique en eau, gaz et électricité des citoyens qu'on qualifie de "précarisés énergétiques".

Un moment d’intelligence collective

Trois jours pour solutionner trois défis climatiques liégeois. C’est le défi que s’est lancé le ClimathonLiège 2021. Au programme : prévenir les inondations, réduire sa consommation énergétique et mettre à profit les produits issus de l’industrie agroalimentaire. L’objectif ? Développer des solutions concrètes grâce aux idées des citoyen.ne.s et des partenaires engagés pour favoriser l’émergence de projets et de (futures) entreprises. ►►► À lire aussi : Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché pour le climat à Bruxelles Comme nous l’a expliqué Aude Bonvissuto, directrice du Venture Lab et organisatrice du ClimathonLiège, ce projet est avant tout un moment d’intelligence collective : "ce qu’il faut pour que cette intelligence collective fonctionne c’est qu’il y ait des compétences très complémentaires et des parcours complémentaires. On n’a pas besoin d’avoir fait business pour avoir une bonne idée d’entreprise. On n’a pas besoin d’avoir fait des études en climatologie pour pouvoir comprendre les enjeux de l’alimentation durable. Et donc il faut vraiment cette complémentarité des profils et il faut aussi l’envie de trouver des solutions !" conclut-t-elle.

Réduire sa consommation énergétique en eau, gaz et électricité

Un pommeau de douche à haute pression qui permettrait d'économiser 40 % de la consommation d'eau, un réflecteur pour radiateur ou une cocotte qui, placée au centre d'une petite pièce, pourrait y faire grimper la température de quelques degrés... Voici des trucs et astuces proposés par le kit Energyless, nom d'un des trois projets lauréats du Climathon Liège 2021 qui s'est clôturé le week-end dernier. On veut créer une box avec un ensemble d’outils qui pourraient être personnalisés ainsi qu’une brochure pour des trucs et astuces. Le kit Energyless est un projet destiné aux personnes en situation de précarité afin qu'elles puissent réduire leur consommation d'énergie et ainsi, le montant de leurs factures. "On est parti du constat qu’en 2050, ici à Liège, on est censés arriver à la neutralité énergétique. Et, pour l’instant, cet objectif n’est pas du tout atteint", annonce Clarine Constant, 25 ans, architecte faisant partie de l'équipe lauréate de la catégorie "Energie" du Climathon 2021. "Il n’y a que 5 % des habitations qui correspond à cette norme-là. En tant que citoyen, la meilleure façon pour réduire drastiquement son empreinte énergétique est d’isoler sa maison. Mais cela coûte extrêmement cher. Et il y a toute une partie de la population, qu’on appelle "les précarisés énergétiques", qui n’a pas accès au fait de pouvoir emprunter ou investir pour faire cela. Ils sont environ 2,3 millions en Belgique", étaye-t-elle. ►►► À lire aussi : le gouvernement fédéral confirme son ambition de réduire de 55% les émissions de CO2 à l’horizon 2030 "On veut créer une box avec un ensemble d’outils qui pourraient être personnalisés ainsi qu’une brochure pour des trucs et astuces. Le but est de permettre de réduire sa consommation, que ce soit en chauffage, en électricité ou en eau, ainsi que sa facture en fin du mois. C’est des personnes pour qui, même 5 euros, cela compte. On fonctionnerait avec un système de micro-abonnement pour permettre à ces personnes de quand même pouvoir avoir un pouvoir décisionnel et un impact sur leur empreinte environnementale", conclut la jeune architecte.

Un partenariat à la clé

Avis aux investisseurs : le VentureLab, organisateur du Climathon Liège, va maintenant s'atteler à développer et concrétiser le projet Energyless qui doit notamment faire l'objet d'une étude de marché.

2 images L'équipe du VentureLab © Sarah Mangeleer

"À l’issue du ClimathonLiège, les participants qui rentre dans notre public cible (des personnes âgées entre 18 et 30 ans qui sont encore étudiants ou qui sont diplômés depuis maximum 2 ans) et qui le souhaitent pourront rentrer au VentureLab pour proposer leur projet et le concrétiser grâce à un accompagnement sur la durée" explique Valentine Collet. Elle précise que "comme le Climathon est un jeu en équipe, si dans celle-ci il y a un participant qui rentre dans notre public cible alors c’est bon." Ainsi, les porteurs de projet sélectionnés le dernier jour du Climathon pourront, s’ils le désirent, être incubé au VentureLab. Ils bénéficieront alors de tous les outils imaginables pour lancer leur projet entrepreneurial via par exemple un coaching personnalisé, des formations mais aussi la possibilité de développer au maximum leur réseau professionnel. Les deux autres projets lauréats sont Hydroflore, qui propose la mise en place de berges naturelles pour contrer les inondations, et VaiShell, spécialisé dans le recyclage de coquilles de moules en une nouvelle gamme de vaisselle de table.