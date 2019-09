Un jogging en hommage à Amaury Delrez, le policier abattu il y a un an à Spa

Un challenge sera organisé ce samedi 21 septembre à Spa pour rendre hommage à Amaury Delrez, ce policier abattu lors d'un simple contrôle routier, l'année dernière.

Vous aurez le choix entre un jogging et une marche. François Darimont, un des organisateurs: "Quand Amaury est décédé, nous avons réfléchi, avec deux trois policiers et amis, à mettre en place quelque chose qui aurait fait plaisir à Amaury. Et comme il aimait faire de la course et aller courir régulièrement, nous avons pris l'initiative d'organiser un jogging avec les trois policiers qui étaient souvent avec lui et qui couraient sur le temps de midi. Nous avons mis cela en place en mémoire d'Amaury. Il était un bon coureur, un bon sportif. Il aimait courir et se retrouver seul dans la nature. Voilà pourquoi nous avons choisi le jogging".

Un jogging qui se fera essentiellement dans les bois, comme l'explique François Darimont: "Pour les 10 kilomètres, on monte directement sur 3,5 kilomètres dans les bois. Et puis tout le parcours se fait par Annette et Lubin, et ensuite descente par les thermes de Spa. Tout se fait dans les bois".

Pour ceux qui préfèrent la marche à pied, un parcours est également prévu: "Plusieurs personnes plus âgées voulaient aussi rendre hommage à Amaury mais ne savaient pas courir. On a donc eu beaucoup de demandes pour une marche, sur le même tracé que le jogging. Je pense que ce sera plus facile pour les personnes âgées, ou même pour les enfants, ou pour faire une ballade avec les chiens... Ça peut être sympa".

Le départ du jogging de 10 kilomètres sera donné ce samedi à 16h alors que celui de la marche aura lieu à 10h30, sur le parking de l'école d'hôtellerie de Spa.