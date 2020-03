Un jeune écrivain liégeois à la Foire du Livre de Bruxelles

Simon Vandenbulke, signe son premier roman intitulé " Indolence Chronique ". Grâce à sa maison d’édition, le jeune écrivain est présent à la Foire du Livre de Bruxelles.

Simon Vandenbulke et la littérature

La littérature est apparue chez Simon à l’âge de 18 ans. À cette époque, il entreprend des études à l’université qui ne lui plaisent pas. Il en profite pour lire car il a, durant cette période, beaucoup de temps pour lui.

Quelques années plus tard, il se dirige vers la philosophie et redécouvre l’écriture d’une manière beaucoup plus personnelle.

"J’ai commencé à écrire des textes pour moi, explique Simon Vandenbulke. Ensuite, pendant 3 ans, j’ai écrit un roman que j’ai envoyé à plusieurs maisons d’édition. Je n’attendais rien en retour, cela signifiait juste pour moi que j’avais terminé quelque chose".

Un an plus tard, Simon reçoit un appel d’un ami qui lui explique qu’une maison d’édition bruxelloise cherche à lancer une nouvelle collection qui s’intitule Zone 30 aux éditions Lamiroy. Le but étant de publier des livres de jeunes auteurs belges de moins de 30 ans.

Simon Vandenbulke : "J’ai envoyé mon manuscrit, un peu comme une bouteille à la mer. Et bonne surprise, 3 semaines plus tard, je reçois un e-mail qui m’annonce que j’ai été choisi et que mon livre est publié pour la Foire du Livre".

"Indolence Chronique"

Ce roman raconte l’histoire d’un jeune homme qui apprend le décès de son amour de jeunesse. Comme il espérait secrètement revoir cette jeune femme, tout son projet va s’effondrer. Le lecteur va alors suivre ses pérégrinations face à cette perte.

"Indolence Chronique" de Simon Vandenbulke paru chez Lamiroy dans la collection Zone 30.