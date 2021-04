Un jeune copilote spadois propose des balades en voiture avec roadbook simplifié

Employé dans une entreprise d’ustensiles de cuisine, Renaud Herman est à ses heures copilote de rallye - © RTBF - Philippe Collette

Employé dans une entreprise d’ustensiles de cuisine, Renaud Herman est à ses heures copilote de rallye. Il roule en championnat de Belgique et en championnat de France. Il analyse également les images des caméras embarquées pour Thierry Neuville en championnat du monde. Mais en 2020, les rallyes sont supprimés vu la crise. Renaud est sans baquet, mais pas sans idée: il crée des balades en auto, avec roadbook pour les pimenter: "C'est un peu un jeu de piste pour voitures sur routes ouvertes. L'idée, c'est d'aller sur des petits chemins, de faire découvrir des belles routes aux gens".

L’automobiliste choisira un ami ou un membre de sa famille pour lire le roadbook reprenant, au choix, l’annonce ou pas des distances avant changement de direction. Pas de chrono bien sûr, mais une obligation de justifier ses passages: "Durant les balades qui font plus ou moins 100 kilomètres, ils doivent relever quatre types de panneaux: les entrées de village, les sorties de village, les triangles et les stop. Et évidemment, s'ils ratent des panneaux, ils prennent un peu plus de pénalités".