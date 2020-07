Un itinéraire pour une balade à pieds à la découverte des musées de Liège

Stéphane Vande Velde, journaliste pour Le Soir, a chaussé ses souliers de randonnée et s’est muni de ses guides d’histoire pour partir à la découverte des musées liégeois. Il propose une balade à pieds de cinq kilomètres pour découvrir la Cité ardente à travers ses lieux d’exposition et musées.

Une balade à la découverte des musées liégeois - 29/07/2020 Stéphane Vande Velde, journaliste pour Le Soir, a chaussé ses souliers de randonnée et s’est muni de ses guides d’histoire pour partir à la découverte des musées liégeois. Il propose une balade à pieds de cinq kilomètres pour découvrir la Cité ardente à travers ses lieux d’expositions et musées.

Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

La balade proposée par Stéphane Vande Velde débute à la gare des Guillemins : "On a décidé de commencer par là parce que non seulement, c’est une œuvre d’art, mais en plus elle sert de lieu d’exposition, comme l’exposition Toutankhamon actuellement", justifie-t-il.

Ensuite, direction la Boverie : "Là, il faut se dépêcher parce qu’il y a une exposition actuellement qui se termine le 2 août. Mais une fois cette exposition passée, il reste les collections permanentes. Il y a quelques bijoux à l’intérieur, il ne faut pas hésiter !"