Relier à vélo Eupen à Liège, le projet est désormais validé. La Région Wallonne a voté hier un important budget : 45 millions. Il servira à financer l'aménagement de plusieurs tronçons, afin d'arriver à un itinéraire 100% vélo : des tronçons entre Eupen et Limbourg, Limbourg et Verviers, Verviers et Trooz et enfin Trooz et Liège. Ce nouveau Ravel s'appelle la Vesdrienne.