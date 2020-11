Un infirmier liégeois en colère, organise la grogne sur Facebook

La mesure a été prise en urgence il y a quelques jours, pour faire face à la pénurie de personnel dans les hôpitaux : des personnes qui n’ont pas la formation d’infirmier peuvent à présent jouer ce rôle. C’est la goutte qui a fait déborder le vase. Au sein de la profession, la colère gronde depuis plusieurs mois. Un groupe Facebook vient d’être créé, à l’initiative d’un infirmier liégeois.

Deux jours après sa création, le groupe rassemble déjà plus de 3500 membres : au départ, des Liégeois, à présent, des infirmières et infirmiers d’un peu partout en Belgique. Son créateur, David Kauffmann est infirmier en chef à la clinique CHC de Waremme (ex Clinique Notre-Dame). Il ne s’attendait pas à un tel succès. "Au départ, j’ai créé ce groupe pour partager mon ras-le-bol sur les réseaux sociaux. Je voulais voir si mon sentiment et celui de mon épouse, qui est infirmière aussi, était partagé par tout le monde. Mais je n’ai jamais pensé arriver à 3500 membres."

Le but, c’est de faire réagir les politiques

Très vite les réactions fusent. Toutes vont dans le même sens : l’envie d’exprimer colère et frustration. "Le but c’est de faire réagir les politiques", explique le fondateur du groupe. "Quand Franck Vandenbroucke (le Ministre fédéral de la santé, ndlr) a visité l’unité Covid du Mont Légia, il était ému. C’est très bien, mais c’est ce que nous, on vit au quotidien".

Ce qui a déclenché la colère de ces infirmiers, c’est bien la possibilité laissée à des personnes non formées à la profession d’infirmier, d’exercer leur métier. "Ce qui nous heurte le plus, c’est la non-reconnaissance de l’Art infirmier", confirme l’infirmier-chef. Mais le mal-être est bien plus large au sein de la profession. "On nous promet des choses. Depuis le mois de mars, on promet des primes au personnel soignant, mais elles ne sont jamais arrivées. On parle aussi de 400.000 euros pour l’année 2020, pour la revalorisation du personnel soignant… Ce sont des promesses, des promesses, mais les actes ne suivent pas", estime David Kauffmann.