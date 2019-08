Un incident, mercredi, illustre toutes les limites de la lutte antipollution sur la Meuse

La lutte contre la pollution de la Meuse est décidément semée d’embûches. En témoigne un incident, certes mineur, intervenu mercredi : une nappe d’hydrocarbure a dérivé sur le fleuve, entre la passerelle et le palais des congrès.

C’est en fin d’après-midi que des liégeois appellent les pompiers pour des odeurs de mazout. Une pellicule irisée flotte sur une centaine de mètres. Un photographe prend des clichés d’une péniche d’où la fuite semble provenir. C’est peut-être un dégazage. C’est une opération qui consiste à ventiler les cuves de fioul. C’est évidemment interdit.

La police de l’environnement est alertée. Elle sollicite l’intervention de la police de la navigation, qui finit par retrouver le suspect, qui a poursuivi son périple, loin, en amont. Le batelier est auditionné : il nie. Les agents examinent les images dont ils disposent. Ils considèrent qu’elles ne prouvent finalement pas grand-chose. Ils décident de ne pas dresser de procès-verbal, parce que la pollution est de faible ampleur.

Pour cette même raison, il est d’ailleurs décidé de ne pas placer de barrage, et de ne pas utiliser non plus des détergents comme dispersants, mais plutôt de laisser dériver les hydrocarbures au fil de l’eau. Pas certain que les voisins hollandais apprécient…