Liège : incendie à l'ancien marché d'Amercoeur

Les pompiers ont été appelés en fin de soirée, suite à un important dégagement de fumées de la toiture de l’un des anciens bâtiments de ce qui fut longtemps le dépôt des trams, bus et trolleys liégeois, avant d’être remployés comme vaste brocante, puis rachetés par le promoteur BMB.

Les bureaux administratifs ont été minutieusement reconvertis en logements, par des ouvriers slovènes, et le reste du site a été rasé, pour laisser la place à un supermarché et quelques maisons, en cours de construction. Il reste juste un immeuble à réhabiliter en "équipement communautaire", mais les propriétaires éprouvent à l’évidence des difficultés à trouver un opérateur ou un investisseur pour une nouvelle affectation. L’endroit est donc laissé à l’abandon, à moitié clôturé, et donc très régulièrement squatté. C’est l’un des pistes possibles pour déterminer l’origine du sinistre, qui n’a provoqué que des dégâts matériels.