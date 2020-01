Un impact d'arme à feu à l'arrière d'un bus liégeois ?

Ce lundi matin, un vif émoi règne parmi les agents de la société TEC, en région liégeoise. Dans le quartier du Longdoz, un membre du personnel a repéré, sur le bus d’un collègue en provenance de Droixhe, un impact, peut-être d'une balle tirée par une arme à feu, sur le pare-brise arrière d’un véhicule qui dessert la ligne 17. La confusion règne à l’heure actuelle quant aux circonstances précises : le terminus est relativement isolé, et d’autres agressions se sont déjà déroulées à cet endroit. La police zonale a été appelée pour les premières constatations, et notamment pour tenter de déterminer la nature du projectile. Les chauffeurs, dans un mouvement émotionnel, comme souvent en pareil cas, ont décidé de rentrer aux dépôts, à Robermont, à Jemeppe, à Bassenge et à Oreye. La zone des transports en commun de la place Saint-Lambert est fermée. La direction espère une reprise du trafic en milieu d’après-midi, de façon à assurer le retour des usagers en fin de journée.