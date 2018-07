Un hub cargo supplémentaire à Liege Airport, 400 emplois en vue

Le groupe russe Volga-Dnepr (VDG), qui utilise des avions cargo géants Antonov 124, et son partenaire britannique CargoLogicAir (CLA) ont annoncé mercredi la signature d'un accord "de coopération stratégique" avec l'aéroport de Liège afin d'y développer un hub régional dédié au fret aérien susceptible, selon Liege Airport, de créer quelque 400 emplois.

un hub et trente vols par semaine

"Cet accord vise à augmenter le nombre de vols d'une des compagnes du groupe Volga-Dnepr à partir de Liège Airport" explique Christian Delcourt, le porte-parole de l'aéroport. "Cette compagnie s'appelle Airbridge Cargo. Elle opérait jusqu'ici à partir d'Amsterdam, mais cet aéroport est saturé" précise Christian Delcourt. "Alors elle a lancé un appel d'offres, Liège a concouru et a emporté le marché."

Le memorandum d'entente (en anglais "Memorandum of Understanding", MoU) prévoit que les trois parties mettent sur pied dans les trois à cinq prochaines années un hub régional pour les opérations de fret pour le traitement de jusqu'à trente vols cargo par semaine, précise un communiqué conjoint publié lors du salon aéronautique de Farnborough, au sud-ouest de Londres. Six vols hebdomadaires sont actuellement traités.

23 000 mètres carrés à construire et 26 millions d'Euros investis

Ces vols généreront des activités de maintenance sur le site de Liege Airport. Au total, plus de 23.000 m2 d'entrepôts seront construits en connexion directe avec les pistes pour la manutention et le traitement du fret aérien, ainsi que 4.000 m² de bureaux. Quelque 26 millions d'euros seront investis.

"Nous sommes ravis de cette collaboration avec Air Bridge Cargo et tous les membres du Groupe Volga-Dnepr. A terme, cela conduira à traiter 300.000 tonnes de fret en plus", détaille le CEO de Liege Airport Luc Partoune. "Nous avons adapté avec plaisir notre plan d'investissement pour répondre à cette demande."

Liege Airport soutiendra les deux compagnies dans l'ouverture de nouvelles liaisons aériennes, dans leurs relations avec les administrations fédérale et régionale et fournira l'ensemble des services nécessaires à ce développement, ajoute-t-il.

Un centre de maintenance pour les gros porteurs

"On peut dire que c'est un accord commercial important pour Liège Airport" commente Christian Delcourt, le porte-parole de l'aéroport. "Airbridge Cargo transporte ce qu'on appelle du 'général cargo', des produits périssables, des produits électroniques. L'accord prévoit aussi l'installation à Liège d'un centre de maintenance pour l'entretien des gros porteurs d'Air Bridge Cargo, mais aussi d'autres compagnies qui utilisent ce type d'avion chez nous."

Les compagnies soulignent la situation "parfaite" de l'aéroport de Liège, au coeur de l'Europe, sa spécialisation dans le transport de marchandises et ses équipements "de premier ordre". "Le développement d'un centre européen à Liège dynamisera nos services en cargo et nous permettra de couvrir les plus importantes zones de chalandise en Europe", ajoute David Kerr, CEO de CargoLogicAir.