Un hôpital spécial-coronavirus dans l'ancienne clinique Saint-Joseph ? Le propriétaire propose son bâtiment

Quoi de mieux qu'un ancien hôpital vide pour y installer un hôpital temporaire ? A Liège, Saint-Joseph est vide depuis ce week-end. Tous ses patients ont été déménagés sur le nouveau site du Montlegia. L'ancienne clinique a été vendue. Le nouveau propriétaire du bâtiment propose au gouvernement fédéral de le mettre à sa disposition pour la durée de l'épidémie.

Des experts de l'armée sont venus

L'ancienne clinique pourrait donc bien se remplir de nouveau de malades. Des malades tous atteints par le coronavirus. Paul Van Butsele de la société Bluestone Invest, qui est le nouveau propriétaire du bâtiment, nous explique : "On a vu une émission qui montrait comment ça se passe en Italie. On s'est dit que ce n'est pas possible de ne rien faire. On a contacté Alain Javaux, le patron du CHC en lui demandant comment on pouvait aider. Il nous a envoyés vers le gouvernement fédéral et on a proposé de mettre le bâtiment de l'ancienne clinique à disposition pour y soigner les malades du coronavirus."

D'après des informations recueillies par la RTBF, des experts de l'armée sont venus visiter les lieux, très vite après le déménagement vers Montlegia. "C'est vrai que des experts sont venus pour évaluer l'état de la clinique. Il y a une opportunité ici. Elle est encore équipée."

Le gouvernement doit encore répondre

Mais il faut trouver le personnel pour s'occuper des malades. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas encore répondu à la proposition de transformer l'ancienne clinique du CHC en hôpital spécial-coronavirus. "J'attendais déjà la réponse pour ce lundi. Mais ce n'est pas si facile d'installer une clinique. Ca ne se décide pas d'un claquement de doigts. Alors on attend."

L'ancienne clinique Saint-Joseph comptait 284 lits. Une partie a déménagé au Montlegia, mais avec ceux qui restent à l'Espérance, qui a aussi déménagé et à Saint-Vincent, qui va déménager, il est possible de rééquiper Saint-Joseph.