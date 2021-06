Un hélico flambant neuf et unique en Europe pour le centre médical héliporté de Bra-sur-Lienne

Le nouvel hélicoptère du centre médical héliporté a survolé pour la première fois les terres ardennaises ce mercredi, dans un ciel bien gris. Un premier vol pour permettre à l’équipe de prendre l’engin en main avant son entrée en fonction le 1er juillet. Cet airbus est le premier du genre en Europe. Visuellement, il ressemble au précédent, mais techniquement, il est plus performant.

"Moteur, transmission, tout ce qui a rapport avec le pilote automatique et l’instrumentation de bord ont été complément revus et remis à jour, détaille le pilote François Grinber. On passe à un glass cockpit avec de très grands écrans. Et si on sait connaît un peu : on passe avec un pilote automatique quatre axes, cela veut qu’on a une autorité complète sur la trajectoire de l’hélicoptère."