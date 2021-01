Un habitant de Paifve vit avec sa fille dans une yourte

Si vous êtes préoccupé par l'environnement ou que vous voulez faire des économies d'énergie, vous avez peut-être déjà imaginé vivre dans un habitat alternatif comme une yourte par exemple. Figurez-vous que c'est beaucoup plus confortable qu'on le pense.

La yourte, c'est le choix de vie d'un habitant de Paifve, sur la commune de Juprelle. Il s'agit de Luc Henry. Pour partager une expérience de vie unique avec sa fille de 15 ans, il a fait aménager une double yourte sur la propriété familiale. Il nous a ouvert ses portes.

"Ici, on est dans la yourte principale" explique-t-il. "A côté du poêle, il y a la chambre. Elle est délimitée par des parois. A côté, on a la cuisine qui fait un quart de la pièce. Et puis le reste, c'est vraiment l'espace de vie. On est en train de mettre une terrasse devant, et donc on a un confort juste incroyable. Maintenant, c'est très perméable, parce qu'on entend tous les bruits dehors, mais c'est ça qui est fantastique aussi. On a aussi des toilettes sèches. Ça ne sent pas du tout. Ce sont les toilettes à l'ancienne. On a des copeaux de bois, on les met sur l'urine et sur les selles. Ici, on a une salle de bains qui est une baignoire sabot. Et alors, on a la petite yourte de ma fille Aurore, qui est indépendante de la mienne, avec son poêle au milieu. Elle a comme un appartement".

Une yourte 100% belge, comme le souligne Luc Henry: "Le bois est belge, tout est belge. C'est une yourte circuit-court, et pour moi, c'est l'essentiel. Ça fait partie de notre philosophie de vie".

L'entreprise d'Havelange qui a installé la yourte de Luc Henry en construit une petite dizaine par an. Elles coûtent entre 25 et 35 mille euros.

Mais il faut le savoir: pour ce type d’habitat léger, difficile aujourd’hui d’obtenir un permis en Wallonie. Difficile aussi de s'y faire domicilier.