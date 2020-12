Un gymnase virtuel pour apprendre en s'amusant à l'école communale de Lambermont

Un gymnase virtuel, c’est ce dont vient de se doter l’école communale de Lambermont, dans la commune de Verviers. Une installation mobile qui pourra être prêtée à d’autres écoles de cette Ville.

Il s’agit d’un système de projection d’animations sur un mur du gymnase, avec détection des mouvements des élèves. De quoi leur permettre de bouger tout en apprenant de manière ludique.

Quand le mur du gymnase se transforme en jeu vidéo, forcément, cela plaît aux enfants. Et ils apprennent parfois sans même s’en rendre compte : " Ça permet aux enfants d’avoir une certaine interactivité au niveau des écrans mais pas uniquement. C’est un outil supplémentaire qui peut leur montrer que les écrans permettent aussi de bouger. Ça a aussi le grand avantage de faire rentrer les apprentissages au sein de la salle de gymnastique et de ne pas les laisser figés au sein de la classe. Les enfants plus cognitifs et les enfants plus sportifs peuvent s’entraider pour pouvoir résoudre différentes activités et les enseignants peuvent collaborer entre eux aussi pour pouvoir créer les activités pour les élèves ", détaille Aurore Piront-Bastin, directrice de l’école.

Ce mercredi par exemple, au cours de gym, les enfants de 1re et 2e primaires ont notamment fait des maths. Et en plus ils ont aimé : " On s’amuse et quand on fait la gym normale, c’est bizarre. Avec ça c’est mieux ", affirme Maïna. Quant aux maths en gymnase virtuel : " Les maths avec les jeux, c’est mieux parce que là on s’amuse ", proclame Tysbe. " On doit lancer la balle sur les bonnes réponses et on apprend mieux parce qu’on s’amuse ", détaille Adam. Et à la question de savoir ce qu’il penserait de se passer désormais d’un tel outil, la réponse de ce dernier est sans appel : " Ça ne serait pas cool ! "

Autant dire que le gymnase virtuel, les enfants l’adorent mais attention aux finances, ça coûte au moins 20.000 euros.