Un groupe de parole pour personnes bipolaires et leurs proches à Liège

Les troubles bipolaires concernent environ 3% de la population. Ils se caractérisent par des fluctuations très importantes de l'humeur. Une pathologie lourde à porter qui peut être allégée par la parole et l'expression des émotions dans des lieux bienveillants comme les groupes de parole que l'association Le Funambule propose désormais d'organiser à Liège, à l'initiative de Daniel Liesse, une personne qui connaît particulièrement bien cette pathologie. Il y a trente ans, après avoir été longtemps soigné pour dépression, ce monsieur aujourd'hui âgé de 66 ans a été diagnostiqué bipolaire après une phase maniaque aigüe. " Contrairement à la dépression, la phase maniaque est une phase où on monte très, très haut dans l'humeur" explique ce dernier "on peut en arriver à des états complètement délirants où on déconnecte de la réalité".

Après cette phase maniaque, Daniel Liesse a été hospitalisé et contraint à une médication. Stabilisé depuis 15 ans, il a suivi une formation pour devenir pair-aidant. Il accompagne des personnes souffrant de troubles manteaux, parmi lesquels la bipolarité, cette pathologie qu'il connait si bien. "On est comme une grande éponge. Toutes les émotions, quelles soient tristes ou heureuses, sont exacerbées. Elles nous imprègnent de manière beaucoup plus forte que la plupart des gens".

Pouvoir s'exprimer et être écouté en toute bienveillance, c'est l'objectif du groupe de parole que Daniel Liesse vient de créer à Liège. "Le groupe de parole c'est un groupe d'entraide et de partage où nous accueillons à la fois les personnes bipolaires mais aussi les proches qui souffrent également". Et d'ajouter: " Aucun psychologue ou psychiatre ne participe à ces groupes de parole. Nous sommes uniquement des personnes souffrant de troubles bipolaires".

Un groupe de parole plus que bienvenu alors que la crise sanitaire a créé plus d'anxiété encore chez les personnes déjà fragilisées.

Ce groupe de parole créé au sein de l'asbl Le Funambule sera proposé chaque premier lundi du mois à partir de ce lundi 2 novembre (sous réserve de modification liée à la crise du covid-19) de 14h à 16h dans les locaux de l'Espace Belvaux, 189 rue Belvaux 4030 Liège.