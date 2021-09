Un "grand bond" herstalien pour la mobilité douce

La ville de Herstal a de grandes ambitions, dans le domaine de la mobilité douce. Un investissement de près de dix millions en une demi-douzaine d’années devrait permettre de densifier le réseau cyclable, avec en priorité des pistes en site propre, pour améliorer les accès aux zones d’emplois comme le parc industriel des Hauts-Sarts.

Mais l’aspect le plus original se trouve en "fond" de vallée, avec un projet de low line, une sorte d’axe pour deux-roues et piétons de plus de trois kilomètres de long, qui relierait sud au nord, depuis le quartier Marexhe jusqu’à Basse Campagne. Sur une carte, ce cheminement trace une sorte de parallèle au canal Albert et au ravel, mais surtout, sur une partie du trajet, parallèle à la future ligne de tram, dont une première phase de l’extension est désormais assurée. Trois transversales sont prévues à hauteur de trois stations, de quoi interconnecter les trois modes de déplacement.