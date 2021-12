Un gilet qui sauve des vies : le CHR de la Citadelle paide pour son utilisation plus fréquente.

Un peu moins d’un kilo, c’est le poids de cet ange gardien. Le gilet défibrillant a été conçu pour être utilisé après un infarctus et en attendant la pose d’un stimulateur cardiaque, un pacemaker.

Le gilet a aussi d’autres tours dans sa poche, puisqu’il est mesure de donner l’alerte en cas d’accident cardiaque. Aux Etats-Unis, il est utilisé depuis une vingtaine d’années, en France, il est pris en charge par la sécurité sociale depuis 2015.

Selon le Dr Troisfontaines, son utilité n’est donc plus à prouver. Pourtant, en Belgique francophone, l’hôpital de la citadelle est pour l’instant le seul à le proposer.

Utilisé aux Etats-Unis, en France, en Allemagne, mais pas en Belgique

" Le problème, c’est qu’en Belgique, à l’heure actuelle, ce gilet n’est pas remboursé par la sécurité sociale ", explique Pierre Troisfontaines. " Mais pour l’un de nos patients, on pensait qu’il y avait clairement un potentiel à le protéger au mieux et rapidement. On a donc décidé de lui fournir ce gilet gratuitement ".

Ce médecin espère donc que cette technologie sera bientôt prise en charge par la sécurité sociale belge. Un gilet défibrillant coûte près de 10.000 euros, pour 3 mois d’utilisation. Chaque année en Belgique, quelque 500 personnes pourraient en avoir besoin.