Un fromage de Herve primé au Mondial du Fromage et des produits laitiers

Début juin, c’était le rendez-vous professionnel mondial des acteurs de la filière du fromage et des produits laitiers. C’est le concours le plus important du genre en Europe où un Liégeois a décroché un titre en devançant plusieurs centaines de concurrents.

C’est un fromage de Herve, produit par la ferme le Vieux Moulin, qui a été désigné "Super Gold" dans la catégorie " pâtes molles avec croûte lavée et au lait cru". Cette première place lui a valu une belle médaille et surtout la possibilité d’afficher sur son fromage, pendant 5 ans, la mention du titre de champion du monde. "Notre fromage, c’est un fromage de goût, du terroir et d’authenticité. Maintenant, l’industrie laitière va vers des goûts beaucoup plus génériques. Et nous, dans le Herve, c’est un goût très authentique. C’est une belle reconnaissance et ça nous ouvre des portes vers la France", raconte Madeleine Hanssens, productrice du fromage de Herve.