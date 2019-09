Un four à pain communautaire pour recréer du lien social

Recréer du lien social entre habitants d'une commune, cela peut passer par de nombreuses choses. A Burdinne, cela passe notamment par un four à pain communautaire. Il a été construit par les membres du groupe citoyen Braives-Burdinne en Transition et sera inauguré ce samedi.

" On a construit nous-même un four à pain avec des matériaux de réutilisation, principalement des tuiles et de l’argile. On a déjà réalisé deux tests de pains et un test de pizza. C’est un four à bois qui monte bien en température : on a déjà atteint 300 degrés. C’est un four qui fait quand même 1,40 mètre de diamètre donc c’est vraiment un four communautaire non pas pour cuire un pain mais pour y cuire une vingtaine de pains ", explique Laurent Vrins, un des membres de ce groupe.

" Le but, c’est véritablement d’être utilisé en groupe pour réaliser des ateliers pains mais également des ateliers pizzas, y cuire des tartes, y faire sécher des herbes aromatiques, etc. Il nécessite un peu de technique donc nous ferons une ouverture mensuelle pour essayer de réunir un maximum de personnes. Le four est un symbole en fait et on peut y greffer de nombreuses activités, pas seulement de cuisine ", ajoute-t-il encore.

Le four sera utilisé un dimanche par mois. Une périodicité susceptible d’être revue en fonction du succès rencontré.