Un film tourné au cœur de l’Athénée Léonie de Waha

L’Athénée Léonie de Waha est au centre d’un film qui sera projeté ce soir au cinéma le Parc à Liège. Depuis 20 ans, cette école pratique la pédagogie Freinet dans l’enseignement secondaire. Une méthode où la citoyenneté et l’autonomie des élèves ont un rôle central.

C’est ce qui a intéressé Patrick Séverin, le réalisateur et Liégeois d’adoption. Il s’est immergé pendant toute une année scolaire dans cet Athénée et il en a fait un film, « Sortir du rang ». Il nous en dit un peu plus : « On a fait le choix de travailler avec une très petite caméra. On filmait avec un appareil photo. On voulait vraiment être au plus proche des élèves donc on était vraiment par-dessus leurs épaules quand ils travaillent ».

Il a bientôt un an, cette école a aussi été au cœur de l’attaque terroriste du 29 mai boulevard d’Avroy. « On ne pouvait pas passer à côté évidemment. On a passé un an dans cette école et au cours de cette année, oui, un terroriste est entré et a pris en otage des membres du personnel. Evidemment, l’événement est détestable, regrettable et n’aurait jamais dû arriver mais par rapport à notre thématique de citoyenneté, au vivre ensemble… aussi regrettable que ce soit, c’était en quelque sorte un examen pratique grandeur nature », raconte Patrick Séverin, le réalisateur.

« Sortir du rang » sera projeté, non pas au Festival de Cannes, mais ce soir, à 18h00 et 20h15, au cinéma Le Parc à Liège.