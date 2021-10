Un festival artistique spécialement conçu pour les enfants et les bébés fête ses 18 ans d'existence à Liège

"On propose un spectacle qui s’appelle "Territoire sonore" et qui s’adresse aux bébés de quelques semaines à 14 mois", annonce Ludivine Bourgeois. Et d'ajouter : "C’est une violoncelliste qui est en dialogue avec une danseuse. Et donc les parents sont invités, que ce soit le papa ou la maman, en duo avec le bébé, à rentrer dans un espace. C’est un espace cocon de feutre et de laine. Ils sont accueillit par les deux artistes dans cet espace. Et l’enfant peut, s’il en a envie, se mouvoir. Les bébés vont alors ressentir les vibrations de l’instrument, voir le mouvement et sentir qu’il se passe quelque chose car ils sont très réceptifs. Les très très jeunes ont une perception de leur environnement qui est même beaucoup développée que les adultes".

Ce spectacle aura lieu les 2 et 3 novembre prochains. La programmation a débuté en octobre dernier et se poursuit jusqu’en décembre.