Un excès de zèle de la ville de Liège dans la lutte contre les marchands de sommeil ?

Les autorités communales, depuis quelques années, ont fixé une norme pour éviter la prolifération d'un habitat de piètre qualité: plus question de diviser une maison de moins de 200m² en plusieurs "cellules". Le but est légitime, mais l'application est peut-être trop rigide. Le propriétaire d'un immeuble du quartier du Laveu vient d'en faire l'amère expérience.

Il loue le rez-de-chaussée avec jardin à une femme d'un certain âge, et une famille avec un enfant occupe le premier et le second niveau. Lorsqu'un deuxième enfant s'annonce, il sollicite -et obtient- un permis pour modifier la toiture, pour agrandir l'une des chambres. Mais à l'occasion de cette procédure, les services de l'administration s'aperçoivent que la transformation en deux appartements, voici vingt ans, a été réalisé sans autorisation. Il faut donc régulariser. Une demande est introduite. Et là, la ville refuse. Principal motif, la superficie: 172m², c'est insuffisant. Un recours à la région wallonne n'y change rien, et l'homme est mis en demeure de remettre le bien dans l'état initial. Il n'a donc d'autre solution que d'envoyer une lettre de renom aux occupants des étages, pour que la maison redevient unifamiliale.

L'échevine de l'urbanisme se défend de s'en tenir aveuglément au critère de surface habitable. Les dossiers sont analysés au cas par cas, avec un regard sur l'aspect qualitatif des aménagements. C'est là, à l'en croire, que l'appréciation a été négative. A demi mot, il se devine qu' un autre découpage, aurait pu être accepté: la famille aux rez et premier étage, l'appartement pour personne isolée en mansarde. Mais dans l'immédiat, la dame se retrouve seule à cette adresse, certes sans augmentation de loyer, mais seule à supporter les charges de chauffage de pièces dont elle n'a pas d'usage, et qui reste vides. En période de crise et de mal-logement, c'est quand même paradoxal….