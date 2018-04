Un escroc d'envergure internationale condamné à quatre ans avec sursis partiel

Un Américain âgé de 66 ans a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de quatre ans de prison avec sursis pour la moitié après avoir détourné plus de 900.000 euros au préjudice d'ArcelorMittal. L'individu avait prétendu disposer de compétences scientifiques pour développer un projet et obtenir des fonds de l'Union européenne.

Des préventions d'escroqueries, de faux en écritures, d'usage de faux, de détournements et de blanchiment d'argent ont été retenues contre le prévenu. Entre 2004 et 2011, cet homme qui prétendait disposer de connaissances universitaires avait proposé à ArcelorMittal (ex-Cockerill-Sambre) la création d'un consortium regroupant des scientifiques et des industriels pour aboutir à un projet et bénéficier de fonds européens.

Avec l'aide de complices, il avait détourné une partie de ces fonds. Le dossier évoquait plusieurs sommes détournées pour un montant supérieur à 900.000 euros. Le prévenu, qui affirmait être employé par l'Université de Milan, prétendait bénéficier d'une carrière de chercheur et se présentait comme un scientifique réputé qui allait faire travailler d'autres sommités dans le cadre de son projet.

Les affirmations de cet homme n'avaient jamais été confirmées par des diplômes ou des éléments concrets. La section anticorruption de l'UE avait démasqué ses pratiques, découvrant notamment que les compétences scientifiques dont il prétendait disposer avaient été copiées sur un profil issu de Wikipedia.

Le tribunal l'a condamné pour ces faits à une peine de quatre ans de prison avec sursis pour la moitié. D'importantes confiscations ont également été ordonnées.