Un escape game pour visiter le Trésor de la cathédrale de Liège autrement

"C’est un escape game qui restera en place toute l’année.", explique Alexandre Alvarez, attaché scientifique au Trésor de Liège, "Il faut prendre rendez-vous, pandémie ou pas, dans la mesure où nous devons installer le jeu à chaque session. On est ici face à un escape game de deuxième génération, c’est-à-dire qu’au lieu de cadenas à ouvrir, ce sont des mécanismes à activer. Ça implique la mise en place de coffres, de cacher des objets etc. et donc il faut toujours prendre rendez-vous par le biais de notre adresse mail ( escapegame@tresordeliege.be ). Durant la pandémie, c’est d’autant plus recommandé que ça nous permet de désinfecter le jeu après chaque session."

Le Trésor de Liège n’est pas pour autant transformé définitivement en " terrain de jeu ", il reste avant tout un musée. "Le Trésor reste évidemment un musée. C’est pour ça que nous n’organisons que deux sessions d’escape game par jour. C’est un escape game qui s’étend sur plus de 1200 mètres carrés, mais il a été intégré à la scénographie de manière discrète et esthétique pour justement maintenir le côté muséal de la scénographie et ne certainement pas transformer le Trésor en escape game ou en terrain de jeu."

La famille continue à essayer de résoudre les énigmes qui lui permettront de trouver les Larmes de Samaël - © RTBF - Martial Giot

Samedi matin, nous avons suivi la famille Nicaise, le tout premier groupe venu tenter sa chance.

Le verdict des quatre enfants à l’issue du jeu : "C’était superbe.", "Je me suis amusée parce qu’il faut chercher des trucs, il faut ouvrir des coffres.", "Il y avait des choses compliquées, mais il y en avait des plus faciles. Il y en a qu’on a mis plus de temps à chercher que d’autres.", " Moi en tout cas, j’ai trouvé ça super cool, avec les indices et tout. Je trouve que c’était en même temps pour les plus jeunes et en même temps pour les plus âgés, donc moi je trouvais ça bien.", "Moi aussi, j’ai trouvé ça cool et adapté à tous les âges.", "Je trouve que ce serait bien de revenir. Là, on n’a pas pris vraiment le temps de regarder tout, on a juste fait l’énigme.".

De leur côté, les parents jugent le jeu : "Très positif. Je trouve que c’est à la fois une belle aventure pour les enfants et c’est l’occasion de découvrir un musée de manière différente, beaucoup plus ludique, et ça donne surtout envie de revenir après, sans l’escape game, pour revoir.", "Un escape game de très bonne qualité, à la fois pour les tout jeunes, pour les un peu moins jeunes et même pour les parents, donc on s’est vraiment bien amusés en famille.", "Ce n’est pas si simple que ça. La première épreuve est peut-être la plus difficile, mais après ça va.", "Une fois que les enfants ont compris qu’ils devaient être attentifs à la fois aux indices qu’on leur donne, aux différents décors, ne pas nécessairement tout de suite se ruer le coffre pour essayer de l’ouvrir mais prendre un peu de distance et observer tout ce qu’il y a autour, tous les indices.".