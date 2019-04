Un "Escape Challenge" sur le site Intermills de Malmedy

Le site de l'ancienne papeterie Intermills de Malmedy , avenue de la Libération, ne cesse de se développer: sous l'impulsion du groupe Gehlen de Waimes, le site accueille déjà le complexe de cinéma Movie Mills et le Business and Events Center et bientôt, s'ouvriront une salle de spectacles d'une capacité de 2.500 personnes et un hôtel de 84 chambres. Ce pôle touristique et d'affaires est désormais complété par une nouvelle attraction: l'Escape Challenge, un attraction ludique et divertissante pour le grand public mais aussi pour les entreprises utilisant le Business and Events Center.

5 énigmes

Basé sur le concept déjà en vigueur dans d'autres cités, mais absent dans l'arrondissement de Verviers, l'Escape Challenge propose à des groupes de 4 à 6 personnes, enfermés dans une "room" de résoudre en une heure maximum une énigme qui leur permettra de quitter la pièce. Cinq énigmes ont été imaginées par le concepteur, Francis Houbben, dont quatre font allusion à la vie passée ou présente de la ville de Malmedy.

Un premier espace propose le"Mystère d'Eliott" où les joueurs vont se plonger dans un véritable scénario d'espionnage, Eliott étant le meilleur ami de James Bond; Eliott a disparu et les joueurs ont la délicate mission de le retrouver au plus vite, grâce à une foule d'indices répartis dans l'atelier d'Eliott.

"Panique à bord du Storm II" fait pénétrer un groupe de joueurs dans un sous-marin bloqué au fond des eaux par des moteurs à l'arrêt. En utilisant des indices et en manipulant une série d'appareils, les joueurs devront tout mettre en oeuvre pour faire remonter le sous-marin à la surface!

"Black out, le Grand Prix de F1 est menacé", est une autre énigme: on pénètre dans une centrale électrique qui est à l'arrêt plongeant tout Malmedy et alentours, dont le circuit de Francorchamps, dans le noir absolu; il s'agira de manipuler des compteurs, compulser des plans de la centrale, et si la remise en route de la centrale est réussie, le grand prix de F1 pourra alors seulement démarrer!