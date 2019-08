Un envahissement de publicités lumineuses aux abords de la cathédrale de Liège ?

Le mot "envahissement" est peut-être exagéré, mais juste après l’installation d’un premier panneau, à quelques pas de la Vierge Del’cour par le groupe Decaux, dans le cadre du contrat des abribus, c’est la société ClearChannel qui envisage à présent de placer trois écrans d’un mètre sur deux, sur les trois faces de ce cube de granit qui, au coin de Pont d’Avroy et de Mouton Blanc, sert d’accès piéton au stationnement en sous-sol de la place. La superficie des "réclames" pourrait donc quadrupler…

Le matériel à placer est de fabrication finlandaise, et la convention avec le propriétaire est déjà signée. Le problème risque d’être d’ordre politique. La région liégeoise connaît depuis une dizaine d’années un fort mouvement d’opposition au mobilier publicitaire, parfois jusqu’au sabotage, au vandalisme, parfois dans le cadre plus classique d’une mobilisation citoyenne. Voici deux ans, une pétition sur ce thème a recueilli près de cinq mille signatures. D’ailleurs, la déclaration d’intention de la nouvelle majorité socialiste libérale précise : " nous veillerons à réduire la pression de lac publicité sur l’espace public, en ne reconduisant pas les autorisations pour des panneaux dans les lieux hautement fréquentés".

Pour Démis Pirard, sociologue, auteur de "La critique anti-publicitaire en région liégeoise", la question, c’est de savoir de quel levier de pouvoir dispose la ville : "C’est un contrat entre un afficheur et une firme privée ; quelle contrainte exercer quand on voit que la ligne n’est pas très claire, on ne propose pas d’objectif précis, ni de ligne directrice pour atteindre ses objectifs.