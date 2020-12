Un éleveur liégeois rescapé du coronavirus grâce à ses vaches : "Elles sont ma vie"

Eric Cardyn est éleveur de bétail à Hollogne-sur-Geer, près de Waremme. En avril dernier, il est admis à la clinique du MontLégia à Liège. Il est atteint par le coronavirus et passe près de 50 jours à l’hôpital, dont 21 aux soins intensifs. Un épisode douloureux aujourd’hui derrière lui, notamment grâce à la passion qui l’anime à l’égard de son activité.

"Je n’ai aucun souvenir. J’ai demandé le samedi pour partir à l’hôpital parce que ça n’allait plus du tout, je n’arrivais plus à respirer. Donc l’ambulance est venue me chercher. J’ai vu ma famille à qui j’ai dit ‘A tantôt’. Puis plus rien", se remémore l’agriculteur les larmes aux yeux.

Son exploitation agricole avec ses nombreuses bêtes a été un moteur dans son processus de guérison

Il est alors emmené au CHC MontLégia, où Eric a marqué Nathalie Grégoire, une de ses médecins. Après le passage de l’éleveur aux soins intensifs, elle l’accueille au sein de l’unité post-covid de revalidation. Elle se souvient parfaitement de ce patient gravement atteint par la maladie, qui voulait rentrer chez lui pour s’occuper de ses vaches. "À côté du soutien psychologique de la famille et des soins médicaux, son exploitation agricole avec ses nombreuses bêtes a été un moteur dans son processus de guérison", assure-t-elle.

Son fils prend le relais le temps de son rétablissement

À la ferme Cardyn, il y a 200 têtes de bétail. Pendant l’absence d’Eric, il faut continuer à s’occuper des animaux. C’est donc le fils de l’éleveur, occupé professionnellement dans une entreprise, et son cousin qui retroussent leurs manches : "Quand j’avais une hésitation, je prenais mon téléphone et je sonnais jusqu’à ce que quelqu’un me réponde. On me rappelait directement parce qu’ils savaient bien que j’avais besoin d’eux."