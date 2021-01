Un éleveur de Paifve vend tous ses chevaux pour 3 millions d'€ et s’adonne à sa nouvelle passion : les pigeons de compétition

Installé à Paifve sur la commune de Juprelle, Luc Henry a consacré 25 ans de sa vie à l’élevage et la reproduction de chevaux. Certaines de ses juments et étalons se sont illustrés en compétition au plus haut niveau mondial. Il y a quelques jours, il a pourtant décidé de revendre son cheptel pour s’adonner à une autre passion : l'élevage de pigeons.

Mais Luc Henry explique ne plus être en phase avec ce monde-là : "Aujourd’hui, les chevaux d’élevage se vendent moins bien que des embryons ou des jeunes poulains, ce qui est complètement aberrant. On est arrivé dans un monde de la spéculation, un monde de fou", s’insurge-t-il. "Les gens ont l’impression à ce moment-là qu’ils ont fait une affaire. Alors que c’est un peu comme s’ils achetaient une boîte sans connaître son contenu."

Désormais, c’est à une autre passion que Luc Henry va se consacrer : l’élevage de pigeons de compétition. Avec un objectif en tête : remporter le concours "Barcelone", la course longue distance la plus prestigieuse au monde. "On a investi massivement dans tout ce qu’il y avait de mieux au niveau pigeon européen pour gagner "Barcelone"", dévoile l’éleveur. Et s’il y a de la graine de champion parmi ses pigeons, il en fera bien sûr commerce.